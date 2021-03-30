Погода на Ямале на 30 марта: переменная облачность и снег

Погода на Ямале на 30 марта Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 30 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 7-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -9, ночью -19. Ветер 3-8 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - снег. Днем -15, ночью -23. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - снег. Днем -21, ночью -27. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -16, ночью -24. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -17, ночью -24. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 7-12 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -12, ночью -22. Ветер 7-10 м/с.