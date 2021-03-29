На Ямале офисы МФЦ начали прием документов для включения в федеральный список коренных народов

Фото: правительство ЯНАО

В 32 ямальских офисах МФЦ начался прием документов от коренных жителей для включения в федеральный список КМНС. Обработав информацию, специалисты направят сведения в Федеральное агентство по делам национальностей.

Отметим, что Ямал - первый регион страны, где заключено соглашение между ФАДН и подразделением МФЦ.

Процедура реализуется по принципу «одного окна», бесплатна и занимает 15 минут. Записаться на прием можно на сайте МФЦ или по телефону колл-центра.

Также напоминаем, что при подаче документов коренные жители могут обратиться за консультацией в филиалы ассоциации «Ямал-потомкам!». Для этого создано 13 консультационных пунктов.

Отметим, что включение в федеральный реестр значительно облегчит для тундровиков получение льгот. Сведения о национальности будут подгружаться из базы автоматически, что избавит от необходимости каждый раз предоставлять подтверждающие документы.