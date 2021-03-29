В Салехарде заменят освещение на 23 улицах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приступили к ремонту уличного освещения. На сегодняшний день работы выполнены на следующих участках: ул. Ного, ул. Сандалова, ул. Ламбиных, ул. Пермякова, автодорога реки Полуй (лодочная станция), ул. Лесозаводская, ул. Красный Октябрь, ул. Пушкина, ул. Манчинского - Совхозная (автодорога между 17 и 18 микрорайонами), а также проезд вдоль общежития ЯМК.

- В работу подрядной организации входит: замена старых светильников на светодиодные, освещение тротуаров, замена части опор уличного и торшерного освещения, а также ремонт кабельных линий, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что до конца августа планируется заменить освещение на 23 улицах .

Кроме того, в городе продолжается замена старых остановок на новые павильоны. До конца года в окружной столице появятся более десяти теплых комплексов. Места для их размещения выбрали сами горожане.