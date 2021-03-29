Жители Лабытнанги выберут один из трех участков, который благоустроят в следующем году

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается реализация проекта «Жилье и городская среда». В связи с этим в городе прошло заседание Общественной комиссии, на котором обсудили перспективы благоустройства на следующий год.

Напоминаем, что выбор объектов теперь проводится по другому: с помощью всероссийской онлайн-платформы. Голосование стартует 26 апреля и продлится по 30 мая.

- Приглашаю всех горожан, кому исполнилось 14 лет, реализовать свое право голоса! Лабытнангцы всегда активно участвовали в рейтинговом голосовании. Надеюсь, вы сделаете свой выбор и на этот раз, - сообщила глава города Марина Трескова.

Всего представлено три объекта: бульвар Победы, прогулочная зона в районе Коми-деревни и открытая спортплощадка в мкр. Обской.

Отметим, что проголосовать можно как самому, авторизовавшись через «Госулги», так и при помощи волонтеров. В дни голосования они будут дежурить в общественных местах.