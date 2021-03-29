Определены полуфиналисты турнира по волейболу на Кубок Губернатора Ямала

Фото: администрация Нового Уренгоя

Определены полуфиналисты Арктического благотворительного турнира по волейболу на Кубок Губернатора Ямала.

Игра за выход в полуфинал состоялась в Ноябрьске на площадке СОК «Зенит». За победу боролись команды администраций Губкинского, Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района.

По результатам круговой системы, одержав победы во всех трех встречах, первое место заняла команда из Губкинского. На второй строчке расположились игроки из Ноябрьска, а замкнула тройку лидеров команда Пуровского района.

Далее последуют полуфинальные игры, которые пройдут в новоуренгойском дворце спорта «Звездный». За выход в финал поборются шесть команд: ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Уренгойдострой», Администрация Лабытнанги, Администрация Тазовского района и Администрация Губкинского.

Матчи за призовые места турнира также пройдут в газовой столице 31 марта, а 1 апреля состоится гала-матч. В нем примут участие команда Губернатора ЯНАО «Северный характер» и сборная команда капитанов «Лидеры Ямала».