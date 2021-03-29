На Ямале планируют создать трехмерную панораму о событиях Великой Отечественной войны

Фото: правительство Ямала

На Ямале планируется создать трехмерную панораму о событиях Великой Отечественной войны. Специально для этого глава региона Дмитрий Артюхов встретился с руководителем автономной некоммерческой организации «Невский баталист» Дмитрием Поштаренко, которая работает в этой сфере.

На встрече обсудили планы по созданию экспозиции и выбор площадки для ее размещения. Пока что точное место не определено.

Сама панорама представляет экспозиционный комплекс, в котором совмещается широкоформатное изображение местности и пейзажа с круговым обзором, а также предметный план - оригиналы или муляжи и макеты в натуральную величину.

- В военные годы наш малочисленный на тот момент регион дал стране большое количество призывников. На фронт ушел каждый пятый житель, каждый четвертый из них не вернулся домой. Это очень тяжелые потери. Те, кто остался в округе, делали все, чтобы обеспечить победу - добывали рыбу и сдавали мясо в рекордных количествах. Это большой вклад в общее дело. О трудовом подвиге ямальцев нужно говорить, чтобы люди знали, что дала наша земля, - подчеркнул губернатор.