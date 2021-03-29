Фото: ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ • Ямало-Ненецкий А.О.

Ямальцев приглашают вступить в ряды волонтеров Бессмертного полка, который пройдет онлайн.

- Если ты бережно относишься к истории и памяти, готов пройти специальное обучение и помочь в проведении одного из главных проектов Дня Победы, то эта возможность именно для тебя, - сообщают организаторы.

Тем, кто хочет помочь в проведении, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Она станет доступна с 15 апреля.

Главные условия: возраст от 18 лет, наличие компьютера и 2-3 часа свободного времени в день, доброжелательность и старательность. Также преимуществом будет историческое образование и знание истории Великой Отечественной войны.

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