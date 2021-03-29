В Ноябрьске торжественно открыли два новых детских сада

Фото: правительство Ямала

В Ноябрьске торжественно открылись новые детские сады «Морозко» и «Дюймовочка», каждый из которых рассчитан на 240 мест.

В «Морозко» малыши будут развивать инженерное мышление, а в «Дюймовочке», помимо основных программ, акцент сделан на экологическом образовании. Также большое внимание в детских садах уделено интеллектуальному развитию через игру. Оба детских сада имеют интерактивное, игровое и дидактическое оборудование, а также обучающие комплекты для детского экспериментирования и проектной деятельности (тематические Lego, наборы Mip WoWWee, конструкторы Uaro, Cuboro и Matatalab и многое другое).

Фото: правительство Ямала

Немалая роль отведена и физическому воспитанию юных горожан. В садах обустроены многофункциональные зоны для укрепления здоровья и занятий спортом. Залы укомплектованы различными тренажерами - все оборудование рассчитано на различные возрастные категории ребят.

Однако главное отличие новых детских садов - модернизированные пищеблоки, буфетные в каждой группе и лифт для доставки питания.

Пока сады работают не на полную мощность. В «Морозко» открыли 8 групп для 100 ребятишек, а детский сад «Дюймовочка» принял 45 дошколят.