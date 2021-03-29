Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 марта 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 37 946.

Из общего числа болеющих 123 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 7 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 407 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 936 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19 (за весь период - 32 010): Новый Уренгой - 7 (за весь период - 6 579), Муравленко - 3 (за весь период - 2 856), Тазовский район - 3 (за весь период - 1 135), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 292), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 291), Губкинский - 2 (за весь период - 2 680).

За сутки в регионе провели 269 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 487 170.

Излечились от коронавируса 27 человек, за весь период - 36 490.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 711 человек с COVID-19, из них 1 144 (13,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 528 543. Выздоровевших - 7 280, за весь период - 4 146 408. Умерших - 293, с начала периода - 98 033.