Житель Нового Уренгоя попался на наркотиках Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местного жителя 1991 года рождения, у которого обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик синтетического происхождения массой 2,37 грамм.

- В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик для личного потребления, не собираясь его распространять, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Также напоминаем, что в 2020 году на территории города произошло 147 преступлении, связанных с наркотиками, из них 86 связаны со сбытом , а 61 - с незаконным хранением.