Пуровские следователи выясняют причину гибели рабочего на месторождении

Следователи выясняют причину гибели рабочего на месторождении Фото: Ольга Крыльцова

В Тарко-Сале проводится доследственная проверка по факту гибели работника ДНГ АО «Арктикгаз» на Яро-Яхинском месторождении Пуровского района. Трагедия случилась 25 марта 2021 года.

- По предварительным данным, причиной смерти стали телесные повреждения. Мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что уже проведен осмотр места происшествия и опрошены очевидцы, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.