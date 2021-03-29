В Тазовском районе несколько аптек работали с грубыми нарушениями Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тазовского района посетила с проверками местные аптеки. К сожалению, не обошлось без нарушений.

- В аптеках ИП Четверткова и ООО «Вита» отсутствовали жизненно необходимые лекарства, а в аптеке ИП Токторовой не только отсутствовали важные препарат, но и минимальный перечень средств, необходимых для оказания медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим прокурор внес в адрес индивидуальных предпринимателей и руководителя ООО «Вита» представления об устранении нарушений закона, которые были исполнены. Также два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокуратуры ИП Токторова привлечена к административной ответственности за грубые нарушения при ведении предпринимательской деятельности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.