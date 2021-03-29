Педагог из Ноябрьска стала призером Всероссийского конкурса о патриотическом воспитании

Фото: администрация Ноябрьска

В Москве завершился Всероссийский форуму «Воспитай патриота». Также в его рамках прошел финал конкурса педагогических идей, направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания школьников и студентов.

На конкурс было отправлено более семисот заявок со всей страны, в их числе оказалась заместитель директора ноябрьской школы №13 Елена Алешина. Она вошла в тройку победителей и заняла второе место в номинации «Образовательная организация общего образования».

По итогам мероприятий будет издан сборник (банк) идей и технологий воспитания.

Отметим, что программа направлена на развитие технологий сотрудничества специалистов в деле сохранения исторической памяти, популяризацию мультимедийных технологий историко-патриотического образования и воспитания.