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Общество29 марта 2021 7:51

Губкинская прокуратура обнаружила множество нарушений в одной из школьных столовых

Виновники наказаны
Марина Прохорова
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Губкинская прокуратура обнаружила множество нарушений в одной из школьных столовых

Фото: pixabay.com

Губкинская прокуратура проверила качество питания в школе №4. В итоге было обнаружено множество нарушений.

Оказалось, что в суточных пробах отсутствовали предусмотренные в меню на день гуляш из говядины, а также тефтели из говядины и риса. В морозильной камере для хранения мяса образовалась наледь, что мешал влажной уборке с применением моющих средств. Кроме того, в гигиенический журнал заносились не все результаты осмотра.

В связи с этим прокурор потребовал от руководства школы устранить все нарушения, что и было сделано. Также к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.