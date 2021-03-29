Губкинская прокуратура обнаружила множество нарушений в одной из школьных столовых Фото: pixabay.com

Губкинская прокуратура проверила качество питания в школе №4. В итоге было обнаружено множество нарушений.

Оказалось, что в суточных пробах отсутствовали предусмотренные в меню на день гуляш из говядины, а также тефтели из говядины и риса. В морозильной камере для хранения мяса образовалась наледь, что мешал влажной уборке с применением моющих средств. Кроме того, в гигиенический журнал заносились не все результаты осмотра.

В связи с этим прокурор потребовал от руководства школы устранить все нарушения, что и было сделано. Также к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.