«Тушили более четырех часов»: в Новом Уренгое загорелась баня

Фото: ПОЖАРНЫЕ НУР, соцсеть ВКонтакте

Пожарные Нового Уренгоя потушили частную баню, пристроенную к жилому двухэтажному дому по улице Любимая на территории дачного кооператива Сатурн.

- Возгорание произошло 28 марта в 16:19. Через три минуты пожарные прибыли к месту происшествия. На тот момент огонь распространился на площади 20 квадратных метров, пока не достигнув дома, - рассказали в городском пожарно-спасательном гарнизоне.

Также в ведомстве отметили, что пожар удалось потушить в 20:12. В результате огонь повредил баню на общей площади 36 квадратных метров и находящееся в ней имущество. Погибших и пострадавших нет.

Добавим, что в тушении пожара участвовали 22 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, им предстоит установить причину возгорания.