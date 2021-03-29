В Надымском районе продолжаются экологические акции

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Надымском районе продолжается реализация муниципальной программа «Охрана окружающей среды»: ведутся работы по очищению территорий от несанкционированных свалок и проводятся экологические акции (субботники и санитарная очистка территорий, посадка деревьев).

Большое внимание уделяется озеленению города и района. Так, в 2020 году было посажено более 400 саженцев кедра, сосны и рябины. В этом году планируется продолжить работу - финансирование на озеленение и города и поселков увеличено в разы.

Также в прошлом году на территории района было ликвидировано 32 несанкционированные свалки. По словам главы района Дмитрия Жаромских, во многом это стало возможным благодаря поддержке со стороны губернатора, сотрудничеству с предприятиями ТЭКа и районными организациями.

- Отмечу участие в мероприятиях жителей района. Друзья, таких результатов нам удалось достичь благодаря вашему неравнодушию, готовности внести свой вклад в развитие района. Уверен, в этом году вы также присоединитесь к нам, и мы сделаем его лучше и чище, - добавил глава муниципалитета.