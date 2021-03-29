В Красноселькупском районе выбрали лучших автоледи

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Красноселькупском районе подвели итоги конкурса «Автоледи-2021». Все девушки, принявшие участие в соревнованиях, имели различный водительский стаж и опыт.

Участницам предстояло пройти четыре этапа конкурса. На первом каждая автолюбительница представила визитку «Вместе за безопасность дорожного движения». После этого участниц ожидал второй этап - нужно было показать все свои знания правил дорожного движения. На третьем этапе девушки продемонстрировали знания в области устройства автомобиля и водительского профессионализма. На четвертом этапе участницы состязались в классическом скоростном маневрировании.

- По мнению жюри, все участницы конкурса проявили старательность и высокие профессиональные навыки вождения, но лучшими стали три девушки, которые не только умеют управлять транспортным средством, но и прекрасно знают правила дорожного движения, а также основы оказания медицинской помощи, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Отметим, что все участники получили массу положительных эмоций, а победителям вручили грамоты и ценные подарки.