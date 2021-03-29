Тундровиков Ямальского района научили оказывать медицинскую помощь

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсетях

В Ямальском районе завершился образовательный курс по основам оказания первой медицинской помощи в тундре. Занятия вели специалисты Станции скорой медицинской помощи во главе с главным врачом Виктором Гордиенко из Ноябрьска.

Участниками образовательного курса стали 60 женщин и мужчин, ведущих кочевой образ жизни и готовых оказывать первую медицинскую помощь не только своим родным и близким, но и всем, кто в этом нуждается.

- Хочется поблагодарить преподавателей за высокую профессиональную подготовку, а наших участников - за невероятную увлеченность в процессе обучения. Обязательно продолжу следить за реализацией данного проекта. Уверен, полученные знания и навыки внесут свой весомый вклад в поддержание и сохранения здоровья наших тундровиков, - отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.