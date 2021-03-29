Погода на Ямале на 29 марта: местами снег

Погода на Ямале на 29 марта Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 29 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - снег. Днем -16, ночью -10. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -13, ночью -16. Ветер 7-11 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -15, ночью -17. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -18, ночью -20. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -14, ночью -20. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -16, ночью -20. Ветер 6-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, вечером - снег. Днем -15, ночью -10. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -15, ночью -16. Ветер 7-10 м/с.