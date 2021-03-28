Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 марта 2021 года увеличилось на 23 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 23 и составило 37 922 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 28 марта 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 23 новых случая заболевания COVID-19 (за весь период – 37 922), 25 человек выздоровело (за весь период – 36 463), 120 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 7 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 1711 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 486 901). За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 932).

23 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 31 990): Новый Уренгой – 12 (за весь период – 6572), Ноябрьск – 7 (за весь период – 4290), Салехард – 1 (за весь период – 3433), Пуровский район – 3 (за весь период – 3289). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 630 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 97 740 летальных исходов, выздоровели 4 139 128 человек.