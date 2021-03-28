Музей Лабытнанги набирает волонтеров. Фото - "Музей Лабытнанги" в ВК.

Музей Лабытнанги набирает волонтеров. Возраст не важен.

– Независимо от вашего возраста и местоположения вы можете присоединиться к нашей дружной и весёлой команде, оказывать помощь в создании и проведении мероприятий (как онлайн, так и оффлайн), предлагать идеи для проектов и мероприятий, активно участвовать во внутренней жизни музея, а также получать уникальные знания в области краеведения и культурологии, – отметили в музее.

Участникам добровольческого клуба "Хранители" обеспечена уютная атмосфера, творческое развитие, перекусы (на оффлайн мероприятиях), благодарности и сувениры. Отмечается, что после окончания набора проведут онлайн собрание с волонтёрами, познакомят и обсудят возможности развития совместной работы в команде добровольцев Музея Лабытнанги.