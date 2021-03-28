На Ямале студенты облачились в снаряжение росгвардейцев. Фото - "Росгвардия по ЯНАО" в ВК.

На Ямале росгвардейцы провели выездную презентацию ведомства для студентов. Молодые люди с интересом примеряли на себя снаряжение.

Открывая встречу, заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник Владимир Чигирёв начал своё выступление с исторической справки, описав процесс образования, становления и преемственности традиций в Росгвардии.

Формат мероприятия также предполагал знакомство учащихся с обмундированием и специальными средствами, состоящими на вооружении Росгвардии. Так, военнослужащие и сотрудники различных подразделений территориального управления предоставили возможность молодым людям не столько посмотреть на представленные технические средства, но и самим испытать их функционал.

– С особым интересом ребята отнеслись к показательному выступлению представителей кинологической группы. Немецкая овчарка по кличке Агнесса продемонстрировала навыки в поиске взрывоопасных предметов и с первого раза обнаружила имитатор опасного вещества, после чего охотно принимала похвалу от ребят, позволив себя приласкать, – отметили в пресс-службе Росгвардии по ЯНАО.