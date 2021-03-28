В Новом Уренгое проходит Молодёжный форум-2021. Фото - "Новый Уренгой | Официальная группа города" в ВК.

В Новом Уренгое проходит Молодёжный форум-2021. В этом году площадкой для проведения форума выбран многопрофильный колледж. Новое здание учебного заведения просторное и современное, оснащено передовыми технологиями, имеет помещения для проведения мероприятий самого разного формата.

Отмечается, что форум посвящен знаменательной дате - 60-летию первого полёта человека в космос. У него яркое название «3.2.1.Поехали!», соответствующая атрибутика и оформление. Так, гостей встречает космическая выставка, а он-лайн гостем форума стал Сергей Прокопьев - российский космонавт-испытатель, 122-ой космонавт СССР/России.

Глава города Андрей Воронов приветствовал всех на открытии, пожелал молодежи стремления вперед, наградил отличившихся в учебе и творчестве. Удачи участникам форума пожелала представитель губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко.

Весь день здесь будут проходить семинары и обучающие модули, молодые люди примут участие в интеллектуальных и творческих состязаниях, передает администрация города.