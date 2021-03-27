Мошенники развели двух ноябрян почти на 850 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились сразу два местных жителя, обманутых мошенниками. Совместно они лишились 847 тысяч рублей.

Оказалось, что заявителям позвонили некие люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Далее они сообщили, что мошенники пытаются снять с их карт деньги, а чтобы спасти сбережения, необходимо их обналичить и перевести на безопасные счета. Не заподозрив обмана, ноябряне перечислили аферистам 650 тысяч рублей и 197 тысяч рублей соответственно.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников, нажившихся на ямальцах. Также возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ «Мошенничество».