Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 марта 2021 года увеличилось на 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека, с начала периода - 37 899.

Из общего числа болеющих 128 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 9 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 407 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 79-летнего мужчины из Ноябрьска.

Отметим, что за сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 932 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 24 заражения COVID-19 (за весь период - 31 967): Новый Уренгой - 8 (за весь период - 6 560), Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 283), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 286), Муравленко - 4 (за весь период - 2 853), Надымский район - 1 (за весь период - 3 377), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 453).

За сутки в регионе провели 3 370 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 485 190.

Излечился от коронавируса 41 человек, за весь период - 36 438.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 885 человек с COVID-19, из них 1 062 (11,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 510 744. Выздоровевших - 10 337, за весь период - 4 130 498. Умерших - 387, с начала периода - 97 404.