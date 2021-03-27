В Новом Уренгое прошел первый городской чемпионат среди детсадовцев «Baby Skills»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгоя состоялся первый городской Чемпионат «Baby Skills». Мероприятие прошло в детском саду «Ивушка», собрав 18 воспитанников. Также в конкурсе приняли участие ребята из детских садов «Калинка», «Радуга», «Звездочка», «Метелица» и «Снегурочка».

Малыши соревновались в компетенциях: «дошкольное воспитание», «медицинский и социальный уход» и «повар».

Конкурсные испытания состояли из трех модулей: модуль «А» - образовательный (знания о профессии), модуль «В» - социально-коммуникативный (общение с клиентом), модуль «С» - практическая часть.

- Они прошли очень интересно и с большой поддержкой воспитателей и родителей: юные медработники делали перевязку, юные повара готовили бутерброды и канапе, а юные воспитатели создали аппликацию «Космос», - рассказали в администрации города.

Ребята показали высокий уровень знаний по выбранной компетенции, а также мастерство и незаурядную смекалку в выполнении заданий.

Добавим, что «Baby Skills» - это долгосрочный образовательно-профориентационный сетевой пилотный проект, направленный на апробацию и дальнейшее внедрение в чемпионатное движение детей дошкольного возраста. Здесь проходит знакомство с различными профессиями и первые профессиональные пробы.