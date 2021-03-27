На Ямале назначен новый глава департамента природно-ресурсного регулирования

Фото: правительство ЯНАО

На должность директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала назначен Сергей Хрущев.

Первый раз он приехал на Ямал в 1992 году, где начал свою трудовую деятельность в Тарко-Сале в должности экономиста компании «Пурнефтегазгеология», а в начале 2000-х возглавил ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

В 2009 году Сергей Хрущев переехал в Москву, где приступил к работе в Министерстве энергетики Российской Федерации. Он занимался вопросами добычи и транспортировки нефти и газа. Отметим, что именно под его руководством проходила разработка комплексной программы по развитию месторождений нефти и газа на Ямале.

С 2011 по 2014 годы Сергей Хрущев занимал руководящие должности в ОАО «Ямал СПГ» и возглавлял «Агентство инфраструктурного и промышленного развития ЯНАО». Позднее он занял должность директора департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

До недавнего времени Сергей Хрущев являлся директором по арктическим проектам в АО «Росгеология».

Добавим, что Сергей Хрущев родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги Свердловской области. В 1998 году окончил гуманитарный университет города Екатеринбурга по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году прошел профессиональную переподготовку по Президентской программе для управленческих кадров в области народного хозяйства. Имеет степень магистра делового администрирования (МВА). Женат, воспитывает троих детей.