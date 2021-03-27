Погода на Ямале на 27 марта: снег и сильный ветер

Погода на Ямале на 27 марта Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 27 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -9, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -8, ночью -11. Ветер 8-11 м/с.

Надым: пасмурно и небольшой снег. Днем -10, ночью -12. Ветер 11-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -6, ночью -11. Ветер 11-15 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -9, ночью -13. Ветер 10-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -12. Ветер 8-12 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -9, ночью -12. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -10, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.