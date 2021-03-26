На Ямале завершился прием заявок от НКО на получение грантов

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале завершен прием заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации проектов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. В этом году на участие в конкурсе подали в три раза больше проектов, чем в прошлом, их общая сумма - 15 миллионов рублей. Наибольшее число претендентов из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Следующим конкурсным этапом станет проверка заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие всем правилам конкурса. Затем организации, чьи заявки пройдут проверку, будут допущены к следующему этапу. Итоговое решение примет конкурсная комиссия в конце апреля.

Напоминаем, что с этого года финансирование конкурса было увеличено. Почти вдвое выросла сумма гранта - сейчас это около 700 тысяч рублей. Размер фонда конкурса составляет 4 миллиона 893 тысячи рублей.