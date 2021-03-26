В субботу на Ямале ожидается сильный ветер Фото: Ольга Крыльцова

Последняя суббота месяца преподнесет ямальцам неприятный сюрприз. По данным синоптиков, 27 марта ожидается сильный ветер со скоростью 7-12 м/с, а по северу Надымского и Пуровского районов порывы могут достигать 20 м/с.

В связи с этим жителям необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Опасность для людей при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении различных конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов и прочее.

Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов.

Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номерам экстренных служб: 101, 102, 103, 112