Жителя Муравленко развели на деньги через приложение поиска попутчиков Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевший, находясь в Новом Уренгое, решил добраться до дома с помощью приложения поиска попутчиков. После того как мужчина зарегистрировался, ему пришло подходящее предложение с данными водителя. Не раздумывая, северянин забронировал поездку и указал свой телефон для связи с водителем. Позже ему пришло смс-сообщение с указанием стоимости поездки и ссылкой для оплаты проезда.

Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные банковской карты, после чего ему два раза пришел код для оплаты на 770 рублей. Не заподозри обмана, заявитель ввел его несколько раз, но когда пришел код для оплаты на сумму более 7 тысяч рублей, потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».