В Красноселькупской детской поликлинике появилась волшебная «Коробка храбрости»

Фото: "Единая Россия" в ЯНАО

Теперь в каждом процедурном кабинете Красноселькупской детской поликлиники есть волшебная «Коробка храбрости». В ней находятся игрушками, предназначенные маленьким пациентам стоматологического и прививочного кабинетов. Из этих коробок ребята могут выбрать награду за то, что не побоялись и прошли лечение.

- Идею акции подсказала Наталья Зенченко, уполномоченный по правам детей в Красноселькупском районе, а недавно и молодая мама. Несмотря на то, что такие акции реализуются во многих территориях, как социальный волонтерский проект, мы тоже решили присоединиться к этому доброму делу, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Оксана Мельник.

Отметим, что местные жители могут присоединиться к акции, положив в коробку ненужные игрушки.