«Внимание наверх!»: салехардцев предупредили об опасности схода снега с крыш

Фото: Коммунальщик Салехарда, соцсеть ВКонтакте

Коммунальщики Салехарда предупредили горожан об опасности схода снега с крыш. Сегодня, 26 марта, столбики термометров в областной столице показывают -1 градус, а это значит, что риск получить по голове снегом или даже ледяной глыбой очень велик.

- Если вы идя по улице услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Также не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, - рассказали в управлением жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.

Также в ведомстве сообщили, что при обнаружении скопившейся на крыше снежной массы и висящих сосулек необходимо обратиться в управляющую компанию. Если она бездействует, то необходимо позвонить по телефону: 4-18-99.