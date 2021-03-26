В Лабытнанги поймали рецидивиста, угнавшего чужую машину Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Лабытнанги раскрыла угон машины по горячим следам. Все началось с того, что 23 марта в отделение обратился местный житель. Он сообщил, что кто-то угнал его автомобиль, припаркованный вблизи дома. Также мужчина признался, что не закрыл водительскую дверь, а ключи оставил в салоне.

Вскоре сотрудники обнаружили угнанное авто в районе 67 километра трассы Обская - Бованенково, ехавшее в сторону города. За рулем находился местный житель 1978 года рождения, уже имевший судимость.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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