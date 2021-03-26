Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 марта 2021 года увеличилось на 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек, с начала периода - 37 875.

Из общего числа болеющих 139 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 406 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 932 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 23 заражения COVID-19 (за весь период - 31 943): Новый Уренгой - 12 (за весь период - 6 552), Муравленко - 3 (за весь период - 2 849), Лабытнанги - 3 (за весь период - 1 896), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 282), Ямальский район - 2 (за весь период - 893), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 277).

За сутки в регионе провели 2 954 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 481 820.

Излечились от коронавируса 39 человек, за весь период - 36 397.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 167 человек с COVID-19, из них из них 1 176 (12,8%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 501 859. Выздоровевших - 10 880, за весь период - 4 120 161. Умерших - 405, с начала периода - 97 017.