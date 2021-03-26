В Тарко-Сале закрыли бесплатный каток на парковом озере

Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинцам запретили выходить на каток, расположенный в Парке здоровья под открытым небом. Как пояснили в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, это связано с потеплением - поднимаются грунтовые воды и лед трескается.

Жителей города просят с пониманием отнестись к данной ситуации и соблюдать меры предосторожности. А тех, кто желает прокатиться на коньках, приглашают на ледовую арену «Авангарда».

Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 8 (34997) 2-44-40.

Напоминаем, что каток открыли в декабре 2020 года на месте паркового пруда. Его оснастили безопасными бортиками, организовали праздничное освещение и музыкальное сопровождение, а дорогу к нему украсил звездный путь - объект, состоящий из металлоконструкций со светящимися элементами.