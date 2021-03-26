Ямал присоединится к международной акции «Час Земли»

Фото: правительство Ямала

Ямал вновь примет участие в экологической акции «Час Земли», организованной Всемирным фондом дикой природы (WWF). Во всем мире на самых известных архитектурных достопримечательностях и зданиях гасят подсветку на один час, а миллионы людей выключают бытовые электроприборы и свет, в знак неравнодушия к будущему планеты.

На Ямале, с 20:30 до 21:30, планируется отключить внешнюю подсветки зданий, архитектурных сооружений и уличного освещения на 704 объектах.

В Пуровском районе предусмотрено отключение внешней подсветки и наружного освещения 537 объектов, в Надымском районе - 37, в Ямальском - 22, в Тазовском - 20, в Шурышкарском - 13, в Приуральском - 6, в Красноселькупском районе - 1, в Ноябрьске - 35, в Лабытнанги - 14, в Салехарде - 8, в Муравленко - 6 и в Губкинском - 5.

Также к акции присоединятся более 200 организаций и предприятий округа.

Отметим, что в этом году тема акции «Час Земли» - открытость экологической информации. Она пройдет под лозунгом - #откройся.