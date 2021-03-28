Погода на Ямале на 28 марта: пасмурно, небольшой снег

На Ямале пасмурно, небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

В воскресенье, 28 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 5-7 м/с.

Надым: пасмурно, небольшой снег. Днем -11, ночью -16. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой снег. Днем -10, ночью -13. Ветер 7-8 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшой снег Днем -11, ночью -12. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 5-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 4-7 м/с.

28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.