«День Оленевода в Салехарде - 2021»: концерт, дегустация блюд и катания на оленьих упряжках

Рассказываем, как и где пройдет праздник

Уже завтра, 27 марта, в Салехарде состоится самый колоритный и зрелищный праздник - День оленевода! Он начнется в 10:00 на берегу реки Полябта.

Фото: администрация Салехарда. Схема расположения площадок.

Гостей ждет ярмарка ямальских производителей, катания на оленьих упряжках, национальные игры народов Крайнего Севера, концертная программа, дегустация блюд национальной кухни и множество конкурсов.

Также на праздник съедутся более 60 спортсменов по снегоходному кроссу. Они примут участие в этапе Чемпионата и Первенства России по этому увлекательному виду спорта. Отметим, что состоится и показательный детский заезд.

Фото: администрация Салехарда. Афиша праздника.

Чтобы мероприятие прошло безопасно, было решено вывести на линию дополнительные автобусы и оборудовать более 400 парковочных мест. Указатели о парковках будут размещены на территории проведения праздника. Кроме того, будет организовано одностороннее движение по дороге от лодочной станции по улице Набережная и до улицы Комсомольской в районе дома №18. Ограничения продлятся с 09:00 до 19:00.

Также отметить, что в день мероприятия будет запрещена продажа алкоголя.