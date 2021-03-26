В Ноябрьске выбрали лучший казачий кадетский класс по УФО

Фото: правительство Ямала

В Ноябрьске завершился региональный этап IX ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа».

За победу боролись команды из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Пуровского и Тазовского районов. Свои умения юные кадеты демонстрировали в военизированной эстафете и атлетическом многоборье, в метании ножей и саперных лопаток, стрельбе из лука и пневматической винтовки, викторине и других этапах.

Победителем стала команда кадетской средней школы имени В.И. Шарпатова из Нового Уренгоя. Теперь ребятам предстоит участие в IX ежегодном смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» в Свердловской области.

Второе место заняла команда «Дети России» из Пуровского района. Ноябрьская команда «Обдорский острог» заняла третье место, а казачата Тазовского района «Витязи» получили от ноябрьских ветеранов поощрительный приз - «За волю к победе».