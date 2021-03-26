В Салехарде возросло количество дней, когда нельзя купить алкоголь

Фото: администрация Салехарда

Администрация Салехарда определила дополнительные дни, в которые нельзя будет купить алкоголь: День оленевода; 1 июня - Международный день защиты детей; 12 июня - День России; День физкультурника; 4 ноября - День народного единства. В эти даты спиртное под запретом.

- В соответствие с окружным законодательством, органы местного самоуправления в ЯНАО могут определять дополнительные дни, в которые не допускается розничная продажа алкоголя, - сообщил начальник управления экономики администрации города Руслан Юсупов.

Также он добавил, что это связано с безопасностью и поддержанием общественного порядка при проведении массовых мероприятий.