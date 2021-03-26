На трассе Лабытнанги-Харп грузок «разорвал» газель на две части

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах пострадал один человек. Авария Случилась 25 марта на трассе Салехард - Лабытнанги.

- Около 20:00 водитель автомобиля «ГАЗ», не учтя погодные условия и превысив скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «КАМАЗ», - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадал водитель газели. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Удар оказался такой силы, что первую машину буквально разорвало на две части. По словам очевидцев, козырек газели отлетел на несколько метров.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 18 ДТП, а с начала года - 1 426, в которых 9 человек погибли и 68 получили травмы, в том числе 5 детей.

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