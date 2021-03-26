В Губкинском появится работ-тренажер для занятий по настольному теннису

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

Глава Губкинского Андрей Гаранин провел личный прием граждан, на который пришли мама с дочкой. По словам девочки, она занимается в секции настольного тенниса, однако ей и другим ребятам очень не хватает робота-тренажера с искусственным интеллектом. Это специальная машина, с которой можно играть, как со спарринг-партнером. Она анализирует ошибки противника и помогает совершенствовать тактику.

- Действительно, вещь нужная. Эту машину обязательно приобретем, ведь это для развития наших детей, - рассказал градоначальник.

Также он добавил, что губкинцы обращались с разными проблемами, большинство из них удалось решить на месте.

Например, Мусабег Муталиев уже несколько лет занимается разведением коз, кур и гусей, он попросил выделить ему участок для дальнейшей деятельности. Вопрос Алисы Павленчик относительно аренды гаража тоже решится в пользу жительницы. А предпринимателю Магди Магдиеву предоставят участок под строительство СТО и автомойки по самообслуживанию.

Напоминаем, что прием жителей по личным вопросам проводится каждый четверг с 17:00.