На Ямале более 400 родителей выпускников напишут ЕГЭ по русскому языку

Фото: правительство ЯНАО

Родители салехардских школьников написали пробное ЕГЭ по русскому языку. Здесь все как на настоящем экзамене. Взрослые регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль и заполняют бланки.

Таким образом, приняв участие в акции, родители смогли увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие принимаются меры по эпидбезопасности, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы и многое другое.

- Испытать на себе задания в преддверии государственной аттестации - это хороший опыт для родителей. Ребятам важна уверенность, что их любят, гордятся их успехами и всегда готовы поддержать, - рассказала директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Результаты придут родителям на личный электронный адрес через два дня после экзамена.

Отметим, что акция также прошла в школах Ямальского и Надымского районов. Сегодня, 26 марта, к ней подключатся образовательные учреждения Ноябрьска и Приуральского района. Проверить свои знания решили более 400 родителей.