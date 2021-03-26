Погода на Ямале на 26 марта: потепление до 0 градусов

Погода на Ямале на 26 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 26 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -1, ночью -8. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: облачно и небольшой снег. Днем -1, ночью -3. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег с дождем. Днем 0, ночью -7. Ветер 9-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -6. Ветер 9-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 9-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -4. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и небольшой снег. Днем -1, ночью -8. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: облачно, утром - небольшой снег. Днем -1, ночью -3. Ветер 8-12 м/с.