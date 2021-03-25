Полиция Нового Уренгоя задержала малолетнюю преступницу, которая развела на деньги десять человек Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое сотрудники полиции раскрыли серию краж, совершенных в соцсети Instagram.

Все началось с того, что 9 февраля в отделение обратилась местная жительница, которую обманули на 9 тысяч рублей. Женщина заказала в группе по продаже текстиля постельное белье. Администратор сообщила, что для отправки товара необходимо оплатить его полную стоимость. Северянка перевела деньги на указанный счет, после чего с ней перестали выходить на связь.

Позднее в полицию обратились еще девять граждан, которые сделали заказы в этой же группе. Они перевели мошеннице деньги на общую сумму в 100 тысяч рублей.

Преступницей оказалась жительница Югры 2004 года рождения. Теперь ее обвиняют сразу по десяти уголовным делам.

- В отношении девушки избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетней подозреваемой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.