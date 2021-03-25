На Ямале появятся три новых фельдшерско-акушерских пункта и две поликлиники

Фото: правительство Ямала

На Ямале продолжается строительство новых медучреждений. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада.

По его словам, создание новых больниц и поликлиник, а также оснащение их самым современным оборудованием - ключевая задача на ближайшие годы.

- Крупные объекты запланированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале. В нашей газовой столице строим детскую поликлинику с женской консультацией. Параллельно работаем над хирургией и радиологией. После их ввода нам не придется перенаправлять онкобольных в другие регионы. В Ноябрьске появится самая современная взрослая поликлиника, - рассказал губернатор.

Также он отметил, что строительство идет и в отдаленных поселках. В прошлом году был открыт модульный фельдшерско-акушерский пункт в Ямгорте. В этом году ФАПы появятся в Пурпе, Мысе Каменном и Харампуре.

Кроме того, для малых поселении Приуральского района закуплен мобильный медицинский комплекс, в котором прошли обследования 2,5 тысячи человек.