Ямальским пенсионерам сохранят пособие при переезде в любой регион России

Фото: Правительство ЯНАО

Сегодня, 24 марта, в рамках выступления с ежегодным докладом о положении дел в округе Дмитрий Артюхов сообщил о сохранении пособия для пожилых ямальцев при переезде во все регионы страны.

– Сегодня наши пенсионеры, которые переезжают с Севера не в Тюменскую область, лишаются права на дополнительную выплату к пенсии. Считаю правильным, эту доплату сохранить при переезде в любой регион, – подчеркнул глава региона и поручил департаменту социальной защиты подготовить необходимые изменения в закон.

Такое решение было принято по многочисленным просьбам местных жителей, которые неоднократно обращались к губернатору с этим вопросом. Напомним, до этого пособие размером в 2 000 рублей начислялось только тем, кто проживает в границах округа или на территории Тюменской области в целом.

Важность вопроса отметила и Наталия Фиголь, заместитель председателя ЗС ЯНАО, председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям:

– Для наших пенсионеров особенно важно сохранение предусмотренных доплат при выезде в любой регион Российской Федерации. Исходя из того поручения, которое дал губернатор департаменту социальной защиты – просчитать все необходимые суммы, я думаю, что в ближайшее время такое решение будет оформлено соответствующим постановлением правительства округа.

Получать доплату к пенсии смогут северяне, имеющие стаж работы в ЯНАО более 15 лет, и только в том случае, если переезд состоялся после 1 января 2021 года. Сейчас пособие выдается свыше 70 тысячам пенсионеров.

К слову, в ЯНАО действует и жилищная программа по переселению в любой регион РФ – аналог проекта «Сотрудничество», по которой жители Ямала переезжают в Тюмень. В этом году ею смогут воспользоваться более 150 семей.