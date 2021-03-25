В Ноябрьске занятия по ЛФК теперь проходят в новом просторном зале

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Для пациентов отделения медицинской реабилитации Ноябрьской ЦГБ сделали приятный сюрприз. Теперь занятия по ЛФК проводятся в большом спортивном зале перинатального центра.

Проходят они под руководством инструктора по лечебной физкультуре Татьяны Вакуновой и строго по направлению лечащего врача. Каждому пациенту предлагается комплекс упражнений, который помогает улучшить мышечную силу, укрепить связочный аппарат, улучшить подвижность в суставах, усовершенствовать координацию движений, а также научить правильно дышать и расслаблять мышцы.

- Раньше зал для занятий располагался в помещении меньшей площади, что не давало возможности использовать в полную силу дополнительные спортивные и реабилитационные средства, а теперь эта возможность есть. Сегодня зал ЛФК соответствует современным требованиям и дает возможность каждому пациенту пройти курс лечебной физкультуры в полном объеме, - рассказали в медучреждении.