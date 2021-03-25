На Ямале бывший главинженер «Салехардэнерго», осужденный на 8 лет, выплатил штраф почти в 4 миллиона Фото: Вера Зенина

Экс-депутат думы Салехарда и бывший главный инженер «Салехардэнерго» выплатил штраф в 3,8 миллиона рублей, который ему назначил суд.

Напоминаем, что мужчину поймали на крупной взятке в декабре 2019 года. Тогда еще действующий инженер предложил главе коммерческой организации, с которой был заключен договор на капремонт газотурбинного двигателя, дать ему взятку. За это мужчина обещал поспособствовать в выполнении ремонта, своевременно подписать акты приемки выполненных работ и полностью внести оплату по договору - более 80 миллионов рублей.

- После оплаты по договору руководитель организации-подрядчика передал через посредника взятку в размере 3,8 миллиона рублей, которая была обнаружена в доме экс-инженера, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Что касается взяткодателя, то он обратился в правоохранительные органы с явкой о повинной и активно способствовал в раскрытии преступления. В итоге уголовное преследование в отношении него было прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ.

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